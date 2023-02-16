Патрушев рассказал о мечтах Запада развалить Россию

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад мечтал и мечтает о развале России

Запад мечтал и мечтает о развале России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания по нацбезопасности в Челябинске, его слова приводит РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, западные страны сознательно вводили лидеров России в заблуждение, рассуждая о партнерстве с Москвой. «Нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России», — рассказал он.

Также Патрушев добавил, что США хотят поражения России в специальной военной операции и потери со стороны Украины их не волнуют.

Ранее президент России Путин заявил, что Россию водили за нос с Минскими соглашениями после 2014 года. «Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос», — сказал президент.