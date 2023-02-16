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15:36, 16 февраля 2023Ценности

Россиянам объяснили причину высокой стоимости пластики носа

Хирург Егиазарян: цена ринопластики зависит от квалификации врача и стоимости анализов

Фото: Izzet Çakallı / Legion-media.ru

Пластический хирург Геворг Егиазарян объяснил россиянам причину высокой стоимости ринопластики. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Цена на данную процедуру в Москве разнится от 180 до 700 тысяч рублей. Чтобы скорректировать форму носа с меньшими рисками для здоровья, пациентам придется учесть следующие факторы. Так, один из них — квалификация доктора. С 2023 года для пластических хирургов в России обязательна пятилетняя ординатура. Кроме того, впоследствии врачам предстоит постоянно повышать свое мастерство. «Прогресс не стоит на месте. Появляются новые методики и инструментарий. Нужно шагать в ногу со временем», — пояснил Егиазарян, отметив, что на курсы и конференции ему приходится тратить по несколько тысяч евро.

В то же время, по словам специалиста, удачная операция зависит от наличия современной техники и качественных расходных материалов, таких как скальпели, ножницы, пинцеты и щипцы. Помимо того, медик указал на важность сдачи анализов и проведения исследований в проверенных лабораториях, чтобы избежать угрожающих жизни и здоровью ситуаций во время процедуры.

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В завершение хирург отметил, что скорректировать неудачную ринопластику обойдется дороже. К тому же не всегда можно исправить допущенные другим врачом ошибки.

Ранее в феврале пластический хирург и врач высшей категории Елена Пономарева назвала россиянкам безопасные виды манипуляций, которые можно проводить в один день. Среди них — абдоминопластика, маммопластика и лабиопластика.

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Алина Гостева
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