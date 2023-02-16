Рогов потребовал от Украины разблокировать Каховское водохранилище

Рогов потребовал от киевских властей прекратить блокировать Каховское водохранилище

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов потребовал от Украины разблокировать подачу воды с гидроэлектростанций (ГЭС) в Каховское водохранилище. Его слова цитирует РИА Новости.

Он отметил, что украинские власти продолжают «играть в опасные игры» вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), блокируя подачу воды с ГЭС, которые расположены выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую гидроэлектростанции. «Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму [президента Украины Владимира] Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что мировая общественность никак не реагирует на действия Украины. По его словам, последующее снижение уровня воды может привести к экологической катастрофе, а также угрожает безопасности ЗАЭС. Поэтому Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие экологические и правозащитные организации должны «не сидеть как в рот воды набрав, а действовать на упреждение, чтобы остановить обезумевшие киевские власти», считает Рогов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» обвинил Киев в подготовке сценария по дискредитации работы Запорожской АЭС. Как он утверждает, власти республики с помощью западных ресурсов «намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции». Рогов заявил, что акцент будет делаться на якобы неспособность России гарантировать безопасную работу ЗАЭС.