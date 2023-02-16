В «Роскосмосе» поищут разработчика эксплуатации РОС

РКК «Энергия» занялась поиском разработчика эксплуатации Российской орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») занялась поиском разработчика эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС). Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает РИА Новости.

«Цель проведения мероприятий — подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС», — отмечается в техзадании.

В материалах сообщается, что максимальная цена контракта составляет 9,6 миллиона рублей, а заявки на участие в тендере принимаются до 27 февраля. В документе указывается, что разработчик эксплуатации должен определить цель РОС, исходя из мировых трендов космонавтики, и соответствующие задачи России в этом контексте.

Также разработчику эксплуатации предлагается определить бизнес-модель РОС и источники ее финансирования.

На оказание всех услуг победителю тендера отводится 3,5 месяца.

В феврале заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников в интервью ТАСС заявил, что Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции планируют запустить в 2027 году, еще четыре модуля отправят на орбиту в 2028-2030 годах.