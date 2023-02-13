Названы сроки запуска модулей Российской орбитальной станции

Главный конструктор РОС Кожевников: запуск первого модуля станции запланирован на 2027 год

Научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) планируют запустить в 2027 году, еще четыре модуля отправят на орбиту в 2028-2030 годах. Такие сроки заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников назвал в интервью ТАСС.

«На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028-2030 годов», — сказал он.

Главный конструктор отметил, что сроки развертывания станции определят по итогу эскизного проектирования, которое завершат в 2023 году. «Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года», — добавил он. Модуль планируют вывести на орбиту станции с помощью ракеты «Ангара-А5М».

Также Кожевников напомнил, что экипажи на РОС планируют запускать при помощи перспективного транспортного корабля с космодрома Восточный. Это позволит реализовать стратегию «новая станция — новый корабль — новый космодром».

В сентябре 2022 года начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил, что схемы полета космических кораблей к РОС будут короткими.

«Роскосмос» представил макет РОС на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в августе. В госкорпорации отметили, что четыре модуля обеспечат экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 кубических метров.