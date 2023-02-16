Европарламент призвал Грузию освободить Михаила Саакашвили

Европарламент призвал власти Грузии освободить экс-президента Михаила Саакашвили

Европейский парламент (ЕП) призвал власти Грузии освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили и разрешить ему выехать за границу на лечение. Соответствующая резолюция опубликована на официальном сайте ЕП.

Депутаты выразили серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья экс-лидером Грузии. Они призвали действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать заключенного.

Уточняется, что документ поддержали 577 члена Европарламента, 33 евродепутатов выступили против, еще 26 — воздержались.

6 февраля грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Сам экс-президент Грузии назвал себя «личным узником Владимира Путина» и выразил уверенность, что над ним «продолжают издеваться» именно по приказу российского президента.