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03:14, 16 февраля 2023Мир

Европарламент призвал Грузию освободить Михаила Саакашвили

Европарламент призвал власти Грузии освободить экс-президента Михаила Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский парламент (ЕП) призвал власти Грузии освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили и разрешить ему выехать за границу на лечение. Соответствующая резолюция опубликована на официальном сайте ЕП.

Депутаты выразили серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья экс-лидером Грузии. Они призвали действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать заключенного.

Уточняется, что документ поддержали 577 члена Европарламента, 33 евродепутатов выступили против, еще 26 — воздержались.

6 февраля грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Сам экс-президент Грузии назвал себя «личным узником Владимира Путина» и выразил уверенность, что над ним «продолжают издеваться» именно по приказу российского президента.

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Марина Совина
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