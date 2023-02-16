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22:16, 16 февраля 2023Экономика

Siemens опровергла данные об отказе ФРГ поставлять оборудование для АЭС «Аккую»

Siemens опровергла данные об отказе ФРГ поставлять оборудование для АЭС «Аккую» в Турции

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Компания Siemens Energy опровергла данные об отказе властей ФРГ выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую» в Турции. Об этом передает РИА Новости.

«Боюсь, российские СМИ были не совсем точны. Ответственность за это несет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA), которое просто еще не приняло решение по заявке», — сказал представитель компании.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Германия захотела помешать зарегистрированной в ее юрисдикции Siemens Energy поставлять оборудование «Росатому» для строительства двух АЭС — «Аккую» в Турции и «Пакш-2» в Венгрии. Немецкий регулятор отказался выдать фирме полный набор разрешений на экспорт техники.

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Марина Совина
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