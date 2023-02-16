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11:59, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

СЖР решил настаивать на отмене наказания за фейки и дискредитацию армии России

СЖР будет настаивать на отмене наказания за фейки и дискредитацию ВС РФ после спецоперации

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Союз журналистов России (СЖР) намерен настаивать на отмене ответственности за распространение фейков и дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) после завершения спецоперации на Украине. Об этом решении сообщил глава объединения Владимир Соловьев во время лекции в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

«Когда СВО (специальная военная операция — прим. "Ленты.ру") закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения [свободы печати] были сняты», — заявил Соловьев.

Глава СЖР назвал понятным тот факт, что российские власти ввели наказание за фейки и дискредитацию в период спецоперации. По его словам, это нужно для того, чтобы не навредить людям.

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Также Соловьев рассказал, что в СЖР поступило несколько запросов из московских и региональных СМИ с просьбой помочь журналистам, которых обвинили в неправильных заявлениях о спецоперации и обязали выплатить штрафы. «Наши юристы с ними работали, разбирались. Два раза удалось штраф этот аннулировать, несколько раз не удалось», — уточнил он.

4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о российской армии, а также за призывы к антироссийским санкциям. Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.

В тот же день глава государства подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования российской армии. Согласно документу, ответственность вводится за публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Максимальное наказание за такое правонарушение — штраф в размере одного миллиона рублей.

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Евгения Наумова
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