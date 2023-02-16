В МИД обозначили потенциальные цели для российских ударов

МИД России: невоенные космические объекты США на Украине являются потенциальной целью

Используемые США и Украиной невоенные объекты космической инфраструктуры являются потенциальной целью для российских ответных ударов. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов, сообщает ТАСС.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях. Указываем, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — обозначил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина не отстает от России в запасах вооружений благодаря западным поставкам. Должностные лица НАТО пришли к выводу, что именно помощь Запада помогает Украине держаться вровень с Россией. «Украине удалось не отставать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно», — заявили в Североатлантическом альянсе.