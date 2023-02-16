Экс-офицер разведки США поразился терпению Путина

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Путин проявляет восхитительное терпение

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер поразился терпению российского президента Владимира Путина в комментарии YouTube-каналу Naturalist Capitalist.

По словам Риттера, Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. «Путин проявляет восхитительное терпение», — добавил он.

При этом экс-разведчик заявил, что отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. По его мнению, американцы обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине. Он сравнил это с операциями США в Афганистане, и напомнил, что там американская сторона, безусловно, проиграла.

В этом же интервью Скотт Риттер обвинил украинские власти в том, что Киев никогда не был нацелен на мирные переговоры, а лишь хотел выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами. По его словам, цель Москвы заключалась в том, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.