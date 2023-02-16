ЕС запретит экспортировать в Россию туалеты

EUobserver: ЕС запретит экспортировать в Россию унитазы и биде

ЕС запретит экспортировать в Россию «биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику», пишет EUobserver со ссылкой на проект десятого пакета санкций, который сейчас в Брюсселе обсуждают послы европейских стран.

Помимо туалетов в санкционный список также попадут светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и даже перья для перьевых ручек.