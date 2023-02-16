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14:42, 16 февраля 2023Наука и техника

На ТОФ впервые ночью в воздухе Ту-142МЗ дозаправились от Ил-78М

На Тихоокеанском флоте впервые прошла ночная воздушная дозаправка самолетов Ту-142МЗ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дозаправка осуществлялась от самолета-топливозаправщика Ил-78М Воздушно-космических сил (ВКС) России. «Тренировочные полеты экипажей проводились как в дневное, так и в ночное время суток, причем ночная дозаправка в воздухе самолетов Ту-142МЗ на Тихоокеанском флоте была проведена впервые», — уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.

Всего два Ту-142МЗ совершили более 20 стыковок с Ил-78М. Отмечается, что дозаправка выполнялась на высоте 4-5 тысяч метров на скорости 500-600 километров в час.

В феврале прошлого года Военно-воздушные силы США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от воздушного танкера KC-46A Pegasus.

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Иван Потапов
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