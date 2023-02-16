Два белорусских пограничника утонули на границе с Украиной

В Белоруссии два пограничника утонули во время патрулирования границы с Украиной

В Белоруссии два пограничника утонули во время патрулирования границы с Украиной. Об этом сообщили в Гомельской пограничной группе.

Сообщается, что сержант контрактной службы и военнослужащий-срочник отправились на обход утром 15 февраля.

«Пограничники несли службу в сложных условиях в разлившейся пойме Днепра», — отмечают в пограничной группе.

Во время обхода сержант провалился под лед. Сослуживец попытался его спасти, но лед не выдержал и его — оба военнослужащих ушли под воду и утонули.

Ранее сообщалось, что в Пружанском районе Белоруссии, у границы с Польшей, было найдено тело беженца из Йемена. Погибшему было 19 лет.