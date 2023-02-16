Объем торгов валютой в России резко снизился в январе из-за падения нефтяных доходов

В январе объем торгов валютой на российском рынке снизился до 5,4 триллиона рублей, еще в декабре он составлял 8,9 триллиона. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

Резкую динамику в ЦБ объясняют снижением продаж валют со стороны экспортеров, что связано с западными санкциями, которые повлекли падение нефтегазовых доходов. Одновременно сократился и спрос на нее со стороны резидентов российского рынка.

В декабре 2022 года крупнейшие экспортеры продали валюты на 15,7 миллиарда долларов, в январе 2023-го объем чистых продаж составил 10 миллиардов долларов. Аналитики регулятора не исключают, что частично ситуация исправится после завершения перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов.

Особенностью январских торгов стало сокращение совокупной доли юаня. Ранее доля использования этой валюты росла, а в первый месяц 2023 года упала с 37-ми до 33 процентов. Доля пары евро/рубль выросла до 20 процентов (плюс три процентных пункта), а доля доллара — 40 процентов — осталась неизменной.

На фоне падения нефтегазовых доходов, что увеличивает дефицит бюджета, правительство готовится изменить параметры налоговой системы. Для определения индикативной цены основного экспортного сорта Urals будет введен максимальный дисконт по отношению к сорту Brent.

Такое нововведение означает, что если нефтяная компания не сможет продать партию нефти дороже требуемой цены, заплатить налоги и сборы она должна с большей суммы. В четверг, 16 февраля, Госдума одобрила соответствующие поправки сразу во втором и третьем чтениях.