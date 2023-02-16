Вучич отреагировал на протест праворадикальной оппозиции

Вучич: Сербию не удастся дестабилизировать ложным патриотизмом

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на угрозы со стороны протестующей праворадикальной оппозиции в Белграде. Его слова передает телеканал TV Pink.

Политик назвал митингующих антисербскими, подчеркнув, что они вредят своему народу. Он заявил, что им не удастся уничтожить страну ложью и угрозами. «Те кто думает, что могут дестабилизировать серьезное государство угрозами, с несколькими ружьями и связями в другом государстве, оправдываясь великим патриотизмом, — они никогда не смогут победить Сербию», — указал Вучич.

В среду, 15 февраля, в Сербии прошел митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. Многие протестующие принесли российские флаги, обвиняя сербского лидера в готовности принять предложение Запада о призыве России к ответу за проведение спецоперации на Украине. Некоторые из активистов угрожали расправой и предупреждали, что способны на «большее, чем беспорядки».

Ранее президент США Джо Байден предложил Вучичу призвать Россию к ответу за события на Украине. Он подчеркнул необходимость объединиться, чтобы поддерживать украинский народ и противостоять России.