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13:25, 16 февраля 2023Из жизни

Невеста случайно записала разговор гостей на свадьбе и услышала оскорбления

Daily Star: аудиокнига пожеланий на свадьбу записала оскорбления гостей в адрес невесты

Кадр: @yayakampen

Пользовательница TikTok по имени Яя случайно записала разговор гостей на свадьбе и узнала, что о ней говорят гадости за спиной. Об этом сообщает Daily Star.

Невеста рассказала, что создала аудиокнигу пожеланий, купив старый телефон в благотворительном магазине. После свадьбы Яя слушала пожелания, которые оставляли гости во время праздника. Внезапно она наткнулась на разговор ее тети и двоюродного брата, который уловил чувствительный микрофон.

В записи Яя услышала оскорбления в свой адрес. Родственники назвали молодоженов безвкусными, а также осудили их решение исключить некоторых людей из списка гостей. «Как можно быть такими бестактными и невоспитанными?» — говорила тетя невесты.

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Яя поделилась частью аудиозаписи в социальной сети и призвала пользователей звать на свадьбу только тех людей, в чьей любви к себе они не сомневаются. Многие люди были шокированы поведением родственников невесты и поддержали ее в комментариях. «Это просто кошмарно. Я бы никогда так не поступил», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Индии во время свадьбы произошла массовая драка. Конфликт начался после того, как дяде жениха не предложили блюдо с паниром, традиционным индийским сыром.

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Алиса Удовик
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