Россия безвозмездно направила Кубе десятки тонн пшеницы

Россия безвозмездно поставила Кубе 25 тысяч тонн пшеницы

Россия направила Кубе помощь в виде 25 тысяч тонн пшеницы. Судно с грузом прибыло в страну в среду, 15 февраля. Об этом сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага. Ее слова приводит РИА Новости.

В официальной церемонии передачи гуманитарной помощи принял участие посол России Андрей Гуськов. Замминистра выразила глубокую благодарность правительству России от имени кубинского народа. Она отметила, что благодаря этой пшенице население страны будет обеспечено продуктами питания.

В декабре сообщалось, что правительство РФ выделило 800 миллионов рублей на закупку и поставку Кубе 25 тысяч тонн пшеницы. Осуществить закупку, доставку и передачу кубинской стороне гуманитарной помощи поручено МЧС. Также Россия прорабатывает прочие гуманитарные поставки продовольствия на Кубу.