Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 16 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку арестовали за хищение 100 миллионов рублей на гособоронзаказе

В Москве россиянку арестовали за хищение 100 миллионов на строительстве военных объектов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал генерального директора коммерческой организации Татьяну Алябьеву, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в 2019 и 2020 годах ее фирма заключила договоры на выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома в одной из военных частей Иркутска, а также на строительство ряда объектов военного городка под Ульяновском. АО «Главное управление обустройства войск» в качестве аванса перечислили компании 400 миллионов рублей. Из них она и ее соучастники похитили 100 миллионов, заключив фиктивные договоры субподряда с подконтрольными фирмами.

Сообщники израсходовали полученные деньги на личные цели. В ходе следствия выяснилось, что ранее обвиняемая уже была судима за аналогичное преступление. «Работа по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжается», — рассказала Юлия Иванова.

В сентябре сообщалось, что Алябьева созналась в многомиллионных махинациях с оборонзаказом. Она признала вину, заключила досудебное соглашение и изобличила не только себя, но и соучастников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ
Назван способ увеличения эффективности сжигания жира при занятиях спортом
В США обвинили Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо
Россияне бросились скупать дорогое жилье в одной курортной стране
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
В двух областях Украины объекты инфраструктуры получили повреждения
В США заявили о слежке за китайским «шаром-шпионом» с момента запуска
Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов после землетрясения
Появились кадры перевернувшегося на российской трассе рейсового автобуса
Рабочая группа по СВО направила доклад Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.