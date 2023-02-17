Аманда Холден показала фигуру в бикини в честь своего 52-летия

Телеведущая Аманда Холден показала фигуру в бикини на пляже в честь своего 52-летия

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден показала фигуру в откровенном образе в честь своего 52-летия и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Телезвезда выложила снимок, на котором позирует на пляже в бикини розового цвета, оформленном небольшой золотистой цепью на бедрах, и держит в руках кокос. Ее образ дополнили вязаный халат в тон купальнику, черная шляпа и солнцезащитные очки. «Сегодня мне 52 — я благодарная за то, что я жива и счастлива с людьми, которых люблю», — подписала она публикацию, которая набрала более 43 тысяч лайков.

Поклонники восхитились моложавой внешностью Холден, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты безупречна в 52! Ты красивая как снаружи, так и внутри», «Выглядишь так, как будто тебе 18», «Ни в коем случае тебе не может быть 52», «Как тебе удается так молодо выглядеть?», «Невероятная красотка», — высказывались они.

Ранее Аманда Холден поделилась снимком, на котором она позирует в кружевном нижнем белье модели Gossard винного цвета бренда JD Williams. На размещенном кадре телезвезда запечатлена на кресле в спальне.