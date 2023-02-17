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13:47, 17 февраля 2023Бывший СССР

В Госдуме ответили на планы Киева «демонтировать» Россию как государство

Депутат Швыткин назвал абсурдом планы Киева «демонтировать» Россию как государство

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев планирует «демонтировать» Россию как государство являются абсурдными, заявил в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Это абсурд, по-другому никак не назовешь. Свидетельством тому является сплоченность нашего народа в рамках специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы, а также сплоченность в рамках Союзного государства. Быстрее развалятся Европейский союз и блок НАТО — поползновения в этом плане уже происходят», — сказал депутат.

Ранее Данилов заявил, что по итогам боевых действий Россия «будет демонтирована» как государство и потеряет свои земли. Чиновник отметил, что украинские власти не намерены сдавать территории, которые считают исконно своими, а России, напротив, придется отказаться от своих земель ради безопасности в регионе.

«В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира», — отметил Данилов, пообещав, что к лету 2023 года ситуация на передовой будет уже совсем другой.

8 февраля глава СНБО сказал, что Киев должен уничтожить военные объекты на территории России, которые наносят ущерб стране, невзирая на позицию западных стран.

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Кирилл Садовский
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