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11:36, 17 февраля 2023Мир

Турции предрекли еще одно сокрушительное землетрясение

Hürriyet: турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле — мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения», — пишет издание.

Отмечается, что 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. В Газете обратили внимание, что во время прошлого землетрясения рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как «сейсмостойкие» и населенные сотнями людей.

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Анжелика Бережная
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