Эмили Ратаковски снялась в купальнике и вызвала споры в сети

Модель Эмили Ратаковски снялась в купальнике бренда Inamorata и вызвала споры в сети

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

31-летняя знаменитость разместила видео, в котором позирует, повернувшись спиной к камере. На ней надет раздельный купальник собственного бренда Inamorata, состоящий из голубых плавок с леопардовым принтом и красного топа с абстрактными рисунками.

Некоторые поклонники не оценили ролик манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 853 тысяч лайков. «Ох, снова полуголая. И что здесь нового?», «Как-то странно говорить в своих подкастах одно, а показывать в соцсетях совершенно другое», «Ты всегда сообщаешь нам о том, что снова решила обнажиться. Спасибо. Но зачем?», «Красивая, но слишком любишь привлекать к себе внимание», «Кажется, тебе пора бы остановиться», — высказывались они.

Однако были и те подписчики, которые восхитились внешним видом Ратаковски. «Как женщины могут так выглядеть? Зависть», «Самый настоящий огонь!», «Взглянул на видео и мое сердце остановилось», «Потрясающая фигура!», «Удивительно, как много злых комментариев. Почему молодая и красивая девушка не имеет права делиться подобными кадрами?» — писали юзеры.

Ранее новый возлюбленный Эмили Ратаковски, американский комик Эриком Андре поделился с фанатами серией фото, на которых они запечатлены без одежды. На размещенных кадрах голый Андре лежит на диване, держа в руках бокал вина. При этом он прикрыл интимные части тела эмодзи в виде сердца. Ратаковски, в свою очередь, предстала перед камерой своего телефона в одном бюстгальтере.