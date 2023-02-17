Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:38, 17 февраля 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в купальнике и вызвала споры в сети

Модель Эмили Ратаковски снялась в купальнике бренда Inamorata и вызвала споры в сети

Фото: @emrata

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

31-летняя знаменитость разместила видео, в котором позирует, повернувшись спиной к камере. На ней надет раздельный купальник собственного бренда Inamorata, состоящий из голубых плавок с леопардовым принтом и красного топа с абстрактными рисунками.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Некоторые поклонники не оценили ролик манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 853 тысяч лайков. «Ох, снова полуголая. И что здесь нового?», «Как-то странно говорить в своих подкастах одно, а показывать в соцсетях совершенно другое», «Ты всегда сообщаешь нам о том, что снова решила обнажиться. Спасибо. Но зачем?», «Красивая, но слишком любишь привлекать к себе внимание», «Кажется, тебе пора бы остановиться», — высказывались они.

Однако были и те подписчики, которые восхитились внешним видом Ратаковски. «Как женщины могут так выглядеть? Зависть», «Самый настоящий огонь!», «Взглянул на видео и мое сердце остановилось», «Потрясающая фигура!», «Удивительно, как много злых комментариев. Почему молодая и красивая девушка не имеет права делиться подобными кадрами?» — писали юзеры.

Ранее новый возлюбленный Эмили Ратаковски, американский комик Эриком Андре поделился с фанатами серией фото, на которых они запечатлены без одежды. На размещенных кадрах голый Андре лежит на диване, держа в руках бокал вина. При этом он прикрыл интимные части тела эмодзи в виде сердца. Ратаковски, в свою очередь, предстала перед камерой своего телефона в одном бюстгальтере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Севастополе в районе ТЭС сбили беспилотник
«Роскосмос» пообещал начать проектировать новые спутники для Арктики
Невинно осужденный на пожизненный срок мужчина вышел на свободу через 28 лет
Протезист оценил перспективы Костомарова вернуться на лед
Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами ВСУ
Эмили Ратаковски снялась в купальнике и вызвала споры в сети
Байдена обвинили в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине
Глава приграничного региона России рассказал о сильных взрывах над Белгородом
Пьяный россиянин устроил GTA-заезд на снегоходе по асфальту и попал на видео
В ЛНР заявили о подготовке Украиной могил для погибших солдат под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.