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14:57, 17 февраля 2023Забота о себе

Врач назвал единственный эффективный метод борьбы с шишкой на стопе

Ортопед Левон Макинян рассказал, что избавиться от шишки на стопе поможет только операция
СюжетНаселение России:

Фото: Shutterstock

Избавиться от шишки возле большого пальца ноги поможет только операция. Травматолог-ортопед Левон Макинян назвал единственный эффективный метод борьбы с патологией в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что выпирающая косточка связана с деформацией первого пальца стопы. От этого заболевания страдает более четверти взрослого населения России, преимущественно женщины.

В зону риска образования шишки на стопе в первую очередь попадают женщины-модницы. Узкая обувь, высокий каблук дают серьезную нагрузку на стопы. Помимо неудобной обуви, катализаторами являются избыточный вес, повышенная физическая нагрузка, нарушение гормонального фона, плоскостопие

Левон Макинянтравматолог-ортопед

По словам ортопеда, на фоне деформации развивается «букет» сопутствующих патологий. Страдает вся стопа: кости, суставы и связки.

Пациенты, которые жалуются на деформацию большого пальца, сталкиваются с поперечным плоскостопием, хроническим бурситом, артрозом. К сожалению, справиться с этими проявлениями заболевания в домашних условиях невозможно

Левон Макинянтравматолог-ортопед

На ранних стадиях болезни помогут консервативные методы лечения, завил Макинян. Самое главное — подбирать обувь правильно, учитывая длину и ширину стопы. От обуви с узким мысом нужно отказаться. Также следует изготовить индивидуальные стельки и выполнять упражнения по укреплению мышц стопы.

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«В лечении более запущенных стадий заболевания речь идет не только про эстетическую деформацию, а про полноценную ортопедическую проблему. Потребуется хирургическое вмешательство, — заключил врач. — Во время операции не только удаляют шишку, а устанавливают кости в анатомически правильное положение. Поэтому бандажи, фиксаторы и корректоры для удержания пальцев в правильном положении неэффективны».

Ранее травматолог-ортопед Владимир Барбашинов назвал опасные последствия оставленной без лечения распространенной травмы. Он предупредил, что без лечения травма мениска приводит к деформации коленного сустава.

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Вера Владзиевская
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