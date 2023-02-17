Врач назвал единственный эффективный метод борьбы с шишкой на стопе
Избавиться от шишки возле большого пальца ноги поможет только операция. Травматолог-ортопед Левон Макинян назвал единственный эффективный метод борьбы с патологией в беседе с «Лентой.ру».
Врач рассказал, что выпирающая косточка связана с деформацией первого пальца стопы. От этого заболевания страдает более четверти взрослого населения России, преимущественно женщины.
В зону риска образования шишки на стопе в первую очередь попадают женщины-модницы. Узкая обувь, высокий каблук дают серьезную нагрузку на стопы. Помимо неудобной обуви, катализаторами являются избыточный вес, повышенная физическая нагрузка, нарушение гормонального фона, плоскостопие
По словам ортопеда, на фоне деформации развивается «букет» сопутствующих патологий. Страдает вся стопа: кости, суставы и связки.
Пациенты, которые жалуются на деформацию большого пальца, сталкиваются с поперечным плоскостопием, хроническим бурситом, артрозом. К сожалению, справиться с этими проявлениями заболевания в домашних условиях невозможно
На ранних стадиях болезни помогут консервативные методы лечения, завил Макинян. Самое главное — подбирать обувь правильно, учитывая длину и ширину стопы. От обуви с узким мысом нужно отказаться. Также следует изготовить индивидуальные стельки и выполнять упражнения по укреплению мышц стопы.
«В лечении более запущенных стадий заболевания речь идет не только про эстетическую деформацию, а про полноценную ортопедическую проблему. Потребуется хирургическое вмешательство, — заключил врач. — Во время операции не только удаляют шишку, а устанавливают кости в анатомически правильное положение. Поэтому бандажи, фиксаторы и корректоры для удержания пальцев в правильном положении неэффективны».
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