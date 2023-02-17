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11:17, 17 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении гаубицы ВСУ в Херсонской области

РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Широкая Балка в Херсонской области. Об этом стало известно РИА Новости.

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Широкая Балка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом», — рассказал источник. По его словам, украинская армия потеряла пять военных погибшими.

17 февраля сообщалось, что ночью российские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по расположению одного из подразделений Украины в районе Антоновки. В результате атаки погибли 18 бойцов ВСУ. Также уничтожили семь единиц автомобильной техники. Еще 12 украинских военных были ранены.

Ранее силы России уничтожили гаубицу ВСУ «Акация» и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами орудий. Как отмечается, технику поразили артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное.

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Кристина Есикова
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