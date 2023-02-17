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11:01, 17 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе российских артиллеристов по позициям ВСУ в Херсоне

РИА Новости: российские артиллеристы ударили по позициям ВСУ в Херсоне

Фото: Libkos / AP

Российские артиллеристы ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщает осведомленный источник, ночью российские войска нанесли артиллерийский удар по расположению одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки. В результате атаки погибли 18 украинских военных, семь единиц автомобильной техники были уничтожены.

Еще 12 бойцов ВСУ были ранены, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили на херсонском направлении четыре склада с боеприпасами 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ.

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Алевтина Запольская
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