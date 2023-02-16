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13:48, 16 февраля 2023Россия

Российские военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Минобороны заявило, что российские военные поразили склады с боеприпасами ВСУ под Херсоном
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие на херсонском направлении поразили четыре склада с боеприпасами 123-й и 126-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заявил журналистам в четверг, 16 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что склады противника располагались в Херсоне, а также в населенных пунктах Дудчаны и Берислав.

В Минобороны отметили, что на данном направлении в результате контрбатарейной борьбы удалось уничтожить украинские самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

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15 февраля российское ведомство докладывало об уничтожении гаубиц ВСУ «Гвоздика» и Д-30 под Херсоном. Тогда же российская авиация нанесла поражение 87 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

До этого Минобороны отчитывалось об уничтожении гаубицы «Мста-Б» и складов ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях.

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Анна Щербакова
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