Российские военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Минобороны заявило, что российские военные поразили склады с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие на херсонском направлении поразили четыре склада с боеприпасами 123-й и 126-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заявил журналистам в четверг, 16 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что склады противника располагались в Херсоне, а также в населенных пунктах Дудчаны и Берислав.

В Минобороны отметили, что на данном направлении в результате контрбатарейной борьбы удалось уничтожить украинские самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

15 февраля российское ведомство докладывало об уничтожении гаубиц ВСУ «Гвоздика» и Д-30 под Херсоном. Тогда же российская авиация нанесла поражение 87 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

До этого Минобороны отчитывалось об уничтожении гаубицы «Мста-Б» и складов ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях.