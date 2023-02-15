Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Минобороны РФ заявило об уничтожении гаубиц «Гвоздика» и Д-30 под Херсоном

Российские военнослужащие на херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам в среду, 15 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что это были самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

В Минобороны также отметили, что российская авиация нанесла поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

14 февраля российское ведомство докладывало об уничтожении гаубицы «Мста-Б» и складов ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях.

До этого Минобороны отчитывалось об уничтожении гаубиц ВСУ «Гвоздика» и «Акация» на херсонском направлении. Тогда же в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области удалось разбить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.