Последствия обстрела ВСУ приграничного российского города показали на видео
Очевидцы показали на видео последствия обстрела города Шебекино со стороны Украины
Появились кадры последствий обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины. Видеозапись очевидцев показал местный Telegram-канал.
В подписи уточняется, что на кадрах — центральный городской рынок.
Об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного российского города ранее 17 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, а результате атаки пострадала местная жительница. Она в тяжелом состоянии. Была повреждена линия электропередачи, поэтому часть города обесточена.
17 февраля под обстрел также попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения, никто не пострадал.