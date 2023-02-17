ВСУ обстреляли российский приграничный город и тяжело ранили его жительницу

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и тяжело ранили его жительницу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Шебекино и тяжело ранили его жительницу. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, медики уже оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Также он добавил, что из-за обстрела в городе нарушено электроснабжение.

«В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии», — сообщил глава Белгородской области.

Это уже второй за день случай обстрела Шебекинского района. В прошлый раз один из снарядов попал в огород частного домовладения.

24 января Гладков рассказывал, что с начала специальной военной операции из-за обстрелов погибли 25 человек, еще 96 жителей региона были ранены. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.