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01:05, 17 февраля 2023Россия

В Госдуме назвали сроки замены иностранных слов на русские аналоги

Ямпольская: заменять иностранные слова на русские аналоги нужно будет после 2025 года

Фото: VPales / Shutterstock

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская навала сроки замены иностранных слов на российские аналоги в рамкам соответствующего законопроекта. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат назвала нововведение нормой отложенного действия и отметила, что заменять слова на аналоги нужно будет не ранее 2025 года, когда появятся нормативные словари и справочники.

«Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год», — подчеркнула парламентарий. По словам Ямпольской, выпуск соответствующей литературы будет контролировать правительство.

Ранее Ямпольская предложила запретить иностранные названия в жилищной сфере. «Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные "клабы", "хаусы", "филды", "хиллы", "форесты", "вилладжи", "стейты"», — возмутилась она.

В четверг, 16 февраля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который призван защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований.

Марина Совина
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