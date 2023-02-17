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01:49, 17 февраля 2023Мир

В США назвали минимальные условия для безопасности Украины

Замглавы Госдепа Нуланд: Украина никогда не будет в безопасности без демилитаризации Крыма

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма. Свою позицию она озвучила на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, передает РИА Новости.

Она также назвала военные объекты на территории полуострова легитимными целями для Украины, удары по которым поддерживает Вашингтон.

По словам Нуланд, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

Ранее власти Украины призвали уничтожить «определенные пункты» в России. В частности, по данным The Times, Киев намеревается использовать британские ракеты для атаки на Крым. По информации одного из собеседников газеты, слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» подразумевают возможность ударов по полуострову.

Марина Совина
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