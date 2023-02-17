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16:31, 17 февраля 2023Россия

В Крыму сочли Одессу законной целью для освобождения

Глава парламента Крыма Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения

Фото: Nacho Doce / Reuters

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал Одессу законной целью освобождения. Такое мнение он выразил в пятницу, 17 февраля, в своем Telegram-канале.

Так Константинов прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для украинских ударов. Также она добавила, что Вашингтон поддерживает это.

«Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом», — написал Константинов.

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По его мнению, жители Одессы ждут, когда Россия поможет им избавиться от «тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть». Кроме того, он выразил уверенность, что освобождение Одессы является одной из целей специальной военной операции на Украине (СВО), которую Россия обязательно достигнет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках СВО необходимо забрать Одессу и Харьков. Такой шаг, по мнению политика, позволит обеспечить безопасность России.

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Никита Абрамов
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