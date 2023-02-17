Песков оценил предложение Лукашенко о приезде Байдена в Минск

Песков счел маловероятным отклик США на предложение Лукашенко о приезде Байдена в Минск

США вряд ли откликнуться на предложение президент Белоруссии Александра Лукашенко о приезде американского лидера Джо Байдена в Минск. Такую оценку инициативы главы Белоруссии дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. До этого пресс-секретарь президента России, комментируя заявление бывшего помощника президента Владислава Суркова, отметил, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений.

«Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование», — сказал Песков журналистам.