В квартире Петербурга найден мертвым младенец

В квартире Санкт-Петербурга найден мертвым пятимесячный ребенок

В квартире одного из домов Санкт-Петербурга найден мертвым младенец. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает 78.ru.

ЧП произошло на проспекте Энгельса. Мальчику было пять месяцев. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Уточняется, что ребенок жил в полной семье — с отцом и матерью, — которая не стояла на учете.

Тело направили в морг для выяснения причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в феврале стало известно, что на Шарташской улице Екатеринбурга на 25-й день жизни скончался грудной ребенок. О причинах его гибели неизвестно.