Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 17 февраля 2023Россия

В квартире Петербурга найден мертвым младенец

В квартире Санкт-Петербурга найден мертвым пятимесячный ребенок

Фото: unsplash

В квартире одного из домов Санкт-Петербурга найден мертвым младенец. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает 78.ru.

ЧП произошло на проспекте Энгельса. Мальчику было пять месяцев. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Уточняется, что ребенок жил в полной семье — с отцом и матерью, — которая не стояла на учете.

Тело направили в морг для выяснения причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в феврале стало известно, что на Шарташской улице Екатеринбурга на 25-й день жизни скончался грудной ребенок. О причинах его гибели неизвестно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Севастополе в районе ТЭС сбили беспилотник
Россиянин попытался проникнуть в дом к бывшей подруге и зарезал двух ее знакомых
«Роскосмос» пообещал начать проектировать новые спутники для Арктики
Невинно осужденный на пожизненный срок мужчина вышел на свободу через 28 лет
Протезист оценил перспективы Костомарова вернуться на лед
Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами ВСУ
Эмили Ратаковски снялась в купальнике и вызвала споры в сети
Байдена обвинили в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине
Глава приграничного региона России рассказал о сильных взрывах над Белгородом
Пьяный россиянин устроил GTA-заезд на снегоходе по асфальту и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.