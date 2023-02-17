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13:36, 17 февраля 2023Культура

Умер концертный директор и близкий друг Филиппа Киркорова

В возрасте 54 лет умер директор и близкий друг Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак

Фото: @fkirkorov

В возрасте 54 лет умер бывший концертный директор и близкий друг российского исполнителя Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на социальные сети эстрадного певца.

Причиной смерти медиаменеджера стал рак. Рыбак сотрудничал с певцом, являлся автором его шоу «Другой» и «Я», а также организовывал его концерты в «Олимпийском».

Киркоров отметил, что концертный директор был важным человеком в его жизни, а также рассказал, что Рыбак очень ждал выхода песни исполнителя под названием «Если ты уйдешь». По данным портала, медиаменеджер умер сразу после выпуска композиции.

«Ты организовал сотни моих концертов, открывая для зрителей новые гастрольные города. Ты был не просто директором, ты был частью моей семьи, твое огромное сердце дарило любовь и тепло всей моей семье, окружая заботой меня и моих детей. Мне тяжело дается каждое слово, сердце сжимается в груди. Нам не хватило последнего разговора, нам не хватило совсем чуть-чуть. Ты был настоящим», — написал эстрадный певец.

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Анастасия Астахова
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