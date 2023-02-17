Пьяный россиянин устроил GTA-заезд на снегоходе по асфальту и попал на видео

В Ачинске мужчина устроил GTA-заезд на снегоходе по асфальту и попал на видео

В Ачинске пьяный мужчина на снегоходе устроил GTA-заезд на снегоходе и попал на видео. Его публикует управление МВД по Красноярскому краю на своем сайте.

На кадрах с видеорегистратора машины полицейских видно, что человек на снегоходе едет по асфальту и пытается скрыться от правоохранителей. Из-под снегохода идут искры, транспортное средство чуть не переворачивается из-за пьяного водителя за рулем. Впоследствии в патрульном автомобиле мужчине предлагают пройти освидетельствование на алкоголь.

В МВД уточнили, что в отношении водителя составили административный протокол. Россиянину грозит 30 тысяч рублей административного штрафа с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее в городе Черемхово Иркутской области пьяный подросток угнал автомобиль родителей, устроил на нем GTA-заезд и попал на видео. Автомобилем управлял 16-летний подросток, с которым в машине сидел еще один несовершеннолетний. По словам пассажира угнанного авто, ребята хотели покататься по городу.