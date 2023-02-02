Пьяный российский подросток устроил GTA-заезд на авто родителей и попал на видео

В Черемхово пьяный подросток украл авто родителей, устроил GTA-заезд и попал на видео

В городе Черемхово Иркутской области пьяный подросток угнал автомобиль родителей, устроил на нем GTA-заезд и попал на видео. Кадры погони публикует официальная группа регионального управления МВД во «ВКонтакте».

На видеозаписи, снятой из салона полицейской машины, видно, что автомобиль едет на большой скорости по дороге, улетает в кювет, где много снега, и останавливается. После этого сотрудники полиции подходят к машине и обнаруживают внутри авто нарушителя и пассажира.

В региональном управлении МВД уточнили, что автомобилем управлял 16-летний подросток, с которым в машине сидел еще один несовершеннолетний. По словам пассажира угнанного авто, ребята хотели покататься по городу.

Правоохранители завели несколько административных дел на водителя автомобиля. Подробности случившегося выясняются.

Ранее похожий случай произошел в Волгограде. Там 15-летний подросток устроил GTA-заезд на автомобиле, взятом без разрешения у матери. Во время погони за нарушителем инспекторы начали стрелять по колесам угнанного авто.

До этого пьяный подросток на Lada устроил GTA-заезд в Ангарске Иркутской области. Автомобиль, на котором юноша устроил гонки, принадлежал родственнику одного из пассажиров.