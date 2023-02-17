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15:36, 17 февраля 2023Россия

Россиянка заперла собак и кошек в машине на трое суток

В Тюмени женщина заперла в машине на морозе собак и кошек на трое суток

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Тюмени хозяйка пяти кошек и собак заперла животных в машине на трое суток, когда в городе стояли морозы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, женщина приехала в российский город из Сургута. Лай и мяуканье животных услышали дети во дворе — в машине они увидели двух собак, столько же кошек и одного котенка. Домашние животные сидели в промерзшем авто, где валялся корм и пахло мочой.

На место обнаружения машины с животными приехала волонтерская группа — животных отвезли к ветеринарам. Сама хозяйка животных заявила, что оставила собак и кошек не на трое суток, а всего на несколько часов, чтобы пойти погулять.

Ранее в Троицке Челябинской области годовалый ребенок, оставшийся на несколько секунд без присмотра родителей, случайно закрылся в автомобиле в 30-градусный мороз. Мальчик, сидя в детском кресле, дотянулся до центрального замка и закрыл двери машины.

Другой случай произошел в Санкт-Петербурге. Там мужчина на час запер двухлетнего сына в машине и ушел искать бензин. Плачущего мальчика заметили прохожие и вызвали полицейских.

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Анастасия Шейкина
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