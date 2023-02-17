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12:23, 17 февраля 2023Россия

Российский второклассник подрался из-за сугроба и попал в больницу

Под Иркутском второклассник подрался со сверстниками из-за сугроба и попал в больницу

Фото: Shutterstock

В Иркутской области ученики второго класса устроили драку из-за большого сугроба, один из них попал в больницу. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел 14 февраля. Двое детей решили пойти на горку, которая представляет собой несформированную кучу снега. Третий ребенок, взяв в руки палку, начал прогонять сверстников.

В ответ школьники столкнули мальчика вниз и стали бить, в результате чего тот был госпитализирован с сотрясением мозга.

Ранее в Екатеринбурге двое мальчиков и подросток подрались на детской площадке из-за горки. Пострадал восьмилетний ребенок.

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Евгения Куликова
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