Из украинского плена освободили священнослужителя

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении десяти представителей республики из плена

Из украинского плена вернулись десять представителей Донецкой народной республики (ДНР), в том числе один священнослужитель. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен уточнила, что из плена освободили настоятеля Свято-Казанского храма села Яровая Краснолиманского района. По данным Морозовой, протоиерей был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в коллаборационизме.

Остальные девять освобожденных — военные. «Сейчас наши соотечественники находятся на территории одного из субъектов Российской Федерации, где им предоставлена первоочередная медицинская помощь. В ближайшее время мы заберем их домой», — написала Морозова.

16 февраля Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена. Там уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. На данный момент солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.