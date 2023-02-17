Врач предупредила о вреде использования зубочистки

Стоматолог Евгения Бойцова предупредила, что зубочистки могут повредить десны

Зубочистки могут повредить десны, рассказала стоматолог-ортопед Евгения Бойцова. О вреде использования этого средства гигиены она предупредила в беседе с aif.ru.

Если возникает частая необходимость удалять застрявшую между зубами пищу, следует обратиться к стоматологу, говорит Бойцова. По ее словам, застревание еды — это не норма. Волокнистая еда застревает при нарушении контактов между зубами пояснила врач.

Застрявшую пищу убирают с помощью зубочистки, зубной нити или щетки. Но есть более мелкие частицы, которые будут скапливаться между зубов. Так происходит накопление остатков пищи, а за ним — гниение. Что является источником питания для микроорганизмов, способствующих развитию кариеса Евгения Бойцова стоматолог-ортопед

Для очищения межзубного пространства используют зубную нить, щетки, зубочистки. При этом от последнего средства гигиены лучше отказаться, настаивает Бойцова. «Зубочистки могут повредить десну. Если вы используете их, следите, чтобы десны не кровоточили. Кровотечение — сигнал, что пора пройти плановый осмотр», — прокомментировала врач.

Стоматолог объяснила, что частицы деревянной зубочистки могут застрять между зубами, спровоцировав гниение и развитие контактного кариеса.

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