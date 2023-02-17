Эрдогану предрекли перемены в отношениях с курдами после землетрясения

Политолог Тарасов: борьба курдов и Эрдогана может прекратиться после землетрясения

Курды могут проголосовать за президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, потому что правительство страны оказывает колоссальную поддержку пострадавшим от землетрясения курдам. Помимо этого, политическая борьба курдов и Эрдогана может прекратиться. Такие перемены в отношениях предсказал политолог-востоковед Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что стихийное бедствие в Турции пришлось на период предвыборной борьбы.

14 мая в Турции должны состояться президентские и парламентские выборы Станислав Тарасов политолог-востоковед

«Землетрясение — это серьезный удар по экономике страны. Экономический ущерб в Турции еще не был оценен, но американцы говорят, что речь идет об ударе на уровне трех-четырех процентов ВВП Турции. И выбраться из этой ситуации будет очень непросто», — добавил он.

По этой причине вполне возможно, что выборы будут отменены и перенесены на осень или будущий год. В этой ситуации правительство получает люфт возможностей, сказал эксперт по проблемам региона.

«Второй вариант — это Эрдоган все-таки пойдет на выборы. Сейчас он сплотил нацию и стал лидером — 95 стран оказывают поддержку Турции. Помимо этого, южный район (где произошло наибольшее количество разрушений от землетрясения — прим. «Ленты.ру») — это традиционная зона проживания курдов. С ними у Эрдогана сложные отношения. И по той причине, что сейчас правительство Турции оказывает такую поддержку курдам, они могут проголосовать за него на предстоящих выборах», — поделился политолог.

Мне что-то подсказывает, что Эрдоган — это опытнейший политик, и у него действительно есть шанс победить Станислав Тарасов политолог-востоковед

Тем более Эрдоган хочет помириться с президентом Сирии Башаром Асадом по курдскому вопросу, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Также он уже провел переговоры с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. То есть подвижки в этом направлении идут. Поэтому вполне возможно, что политическая борьба курдов и Эрдогана может прекратиться. Он в свое время уже заявлял, что выступает за независимый Курдистан, но в составе Турции», — подытожил Тарасов.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны.

Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что, по последним данным, в результате землетрясений погибли 38 044 человека в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.