В США заявили о готовности всего мира сотрудничать с Россией

Полковник Макгрегор: весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме США и их союзников в ЕС

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией, за исключением США и их европейских союзников.

Макгрегор заявил, что в системе Запада «полно трещин». «Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу», — сказал он.

По его словам, все негативные нарративы, которые распространяют про россиян, следует адресовать прежде всего украинцам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл цель гибридной войны Запада против Москвы. «Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя», — сказал он.

В декабре российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что состояние отношений России и США сравнимо с ледниковым периодом, однако Вашингтон не хочет полного разрыва.