Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 17 февраля, курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с апреля прошлого года. По состоянию на 9:25 американская валюта торгуется на уровне 75,23 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро вернулся на уровень выше 80 рублей, который он ранее протестировал на этой неделе.

Ослабление рубля продолжается с декабря прошлого года на фоне вступивших в силу западных санкций в отношении российской нефти. С того момента российская валюта потеряла 20 процентов стоимости.

Давление на рубль усилилось в начале февраля, когда эмбарго Евросоюза и потолок цен коснулись также продуктов российской нефтепереработки. Сдерживает динамику возвращение бюджетного правила, в рамках которого Центробанк по поручению Минфина продает юани.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что динамика курса рубля в ближайшие месяцы не изменится, потому что снижение нефтегазовых доходов уменьшает предложение на бирже.