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14:27, 17 февраля 2023Экономика

Российские власти распорядились вернуть переплаты по налогам

РБК: ФНС предупредила регионы о том, что им нужно вернуть переплаты по налогам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила регионы о том, что им нужно вернуть суммы переплаченных компаниями налогов, пишет РБК.

Речь идет о возврате переплат по региональным и муниципальным налогам после введения новых механизмов — единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). По новому порядку, бизнес в конце месяца совершает единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. У некоторых налогоплательщиков зафиксировано положительное сальдо, что предполагает возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет.

Если у регионов недостаточность денег для выплат, российские власти рекомендуют им обратиться за казначейскими кредитами. По оценкам ФНС, в 2022 году в консолидированные бюджеты регионов поступило на 620 миллиардов рублей больше, чем было запланировано.

С 1 января россияне обязаны исполнять налоговые обязательства посредством ЕНП. Все налоги и платежные обязательства физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП) покрывают за один раз — налогоплательщик перечисляет определенную сумму на ЕНС.

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Платон Щукин
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