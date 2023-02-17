Российские власти распорядились вернуть переплаты по налогам

РБК: ФНС предупредила регионы о том, что им нужно вернуть переплаты по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила регионы о том, что им нужно вернуть суммы переплаченных компаниями налогов, пишет РБК.

Речь идет о возврате переплат по региональным и муниципальным налогам после введения новых механизмов — единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). По новому порядку, бизнес в конце месяца совершает единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. У некоторых налогоплательщиков зафиксировано положительное сальдо, что предполагает возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет.

Если у регионов недостаточность денег для выплат, российские власти рекомендуют им обратиться за казначейскими кредитами. По оценкам ФНС, в 2022 году в консолидированные бюджеты регионов поступило на 620 миллиардов рублей больше, чем было запланировано.

С 1 января россияне обязаны исполнять налоговые обязательства посредством ЕНП. Все налоги и платежные обязательства физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП) покрывают за один раз — налогоплательщик перечисляет определенную сумму на ЕНС.