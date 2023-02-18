Арестованная американка призналась в любви к России

Американка Дэй заявила, что любит Россию, несмотря на запрет на въезд в страну на 40 лет

Гражданка США Алисия Дэй, получившая запрет на въезд в РФ на 40 лет за выгул теленка на Красной площади в Москве, призналась, что, несмотря на произошедшее, она все равно любит Россию. Ее слова приводят «Известия».

«Хотя эта ситуация была грустной для меня. Люди показали, что поддерживают меня. Я была права, когда сказала, что русские люди хорошие», — отметила американка. Она рассказала, что получила очень много поддерживающих сообщений в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Дэй сообщила, что влюбилась в российского полицейского за время проведенное в спецприемнике. Она подчеркнула, что планирует оспорить решение суда о запрете на въезд в Россию ради того, чтобы быть вместе с любимым.

1 февраля полицейские задержали американку за выгул теленка на Красной площади в Москве. Девушка купила животное через «Авито» и решила погулять с ним в центре столицы. 16 февраля суд вынес решение о выдворении Дэй из России и запрете въезда в страну до 13 февраля 2063 года.