Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 18 февраля 2023Россия

Арестованная американка призналась в любви к России

Американка Дэй заявила, что любит Россию, несмотря на запрет на въезд в страну на 40 лет
Алисия Дэй

Алисия Дэй. Фото: Tverskoy District Court of Moscow / Reuters

Гражданка США Алисия Дэй, получившая запрет на въезд в РФ на 40 лет за выгул теленка на Красной площади в Москве, призналась, что, несмотря на произошедшее, она все равно любит Россию. Ее слова приводят «Известия».

«Хотя эта ситуация была грустной для меня. Люди показали, что поддерживают меня. Я была права, когда сказала, что русские люди хорошие», — отметила американка. Она рассказала, что получила очень много поддерживающих сообщений в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Дэй сообщила, что влюбилась в российского полицейского за время проведенное в спецприемнике. Она подчеркнула, что планирует оспорить решение суда о запрете на въезд в Россию ради того, чтобы быть вместе с любимым.

1 февраля полицейские задержали американку за выгул теленка на Красной площади в Москве. Девушка купила животное через «Авито» и решила погулять с ним в центре столицы. 16 февраля суд вынес решение о выдворении Дэй из России и запрете въезда в страну до 13 февраля 2063 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
МИД России пообещал ответить на решение Нидерландов ограничить число дипломатов
Украина понадеялась на Китай в конфликте с Россией
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в регионе России
Захарова оценила возможность обеспечить безопасность Германии при Бербок
Арестованная американка призналась в любви к России
Битва лосей в московском лесопарке попала на видео
МИД Франции поблагодарил Россию за спасение своего гражданина
Тарпищев высказался о выступлении россиян на теннисных турнирах
Коллекционер перепутал скульптуру с воздушным шаром и разбил ее
Германия раскрыла причины помощи Украине со стороны Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.