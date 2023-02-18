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07:07, 18 февраля 2023Мир

В России заявили о связи ситуации на Украине с результатами выборов в США

Депутат Чепа: поражение Украины — это поражение демократов на предстоящих выборах

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к неудаче нынешнего лидера США Джо Байдена и Демократической партии на предстоящих выборах президента. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл признал, что общественное мнение в стране по вопросу поддержки Украины меняется не в лучшую сторону для Киева.

Мы хорошо понимаем, что не только для Байдена, а в целом для демократов сегодня поражение на Украине — это поражение на предстоящих выборах

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Это разрушение той политики, которую американцы пытаются проводить, чтобы удержать обломки своей гегемонии в мире. Также и в Европе — многие европейские руководители своими действиями и бездействиями политическими и экономическими довели Европу до кризиса, и избиратели им этого не простят. Они тоже это понимают», — заявил Чепа.

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Ранее заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

Заявление Нуланд прокомментировали в посольстве России в США, назвав эти слова подтверждением прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

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Варвара Кошечкина
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