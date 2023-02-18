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21:03, 18 февраля 2023Мир

Немецкий политик раскритиковал требование Киева о кассетных и фосфорных бомбах

Глава комитета бундестага Хофрайтер раскритиковал требование Киева о фосфорных бомбах

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал киевские власти за требование поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные и фосфорные боеприпасы. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

«Украина хочет всего. Это требование я считаю ошибкой. (…) Только потому, что они чего-то просят, не означает, что это нужно реализовать», — сказал политик.

По его мнению, столь неразумное требование возникло из-за отчаяния, так как обещания некоторых стран не выполняются в достаточной степени. В качестве примера он привел поставки танков Leopard 2.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелание Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева, а также добавил, что Шольца приходится «заставлять помогать Украине».

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Никита Абрамов
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