Стало известно о завершении обучения первого батальона ВСУ работе с БМП Bradley

Пентагон заявил, что первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии, сообщает РИА Новости.

«Порядка 635 украинцев прошли примерно пятинедельный курс обучения, который включал выполнение основных солдатских задач», — заявил он.

По словам представителя Пентагона, украинских солдат обучали технике меткой стрельбы, а также они получали медицинскую подготовку, проводили обучение отделения, взвода и роты. Помимо этого для них проводились батальонные боевые учения.

Райдер добавил, что еще один батальон ВСУ приступил к обучению использованию данных БМП примерно две недели назад, а еще один проходит обучение по работе с артиллерийскими установками M109 на том же полигоне. Он уточнил, что в общей сложности два этих подразделения состоят из 710 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что в скором времени табу на поставку Киеву дальнобойных ракет будет снято. Он заверил в том, что данный вопрос уже прорабатывается.