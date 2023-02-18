Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 18 февраля 2023Мир

Стало известно о завершении обучения первого батальона ВСУ работе с БМП Bradley

Пентагон заявил, что первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии

Фото: Tim Shaffer / Reuters

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии, сообщает РИА Новости.

«Порядка 635 украинцев прошли примерно пятинедельный курс обучения, который включал выполнение основных солдатских задач», — заявил он.

По словам представителя Пентагона, украинских солдат обучали технике меткой стрельбы, а также они получали медицинскую подготовку, проводили обучение отделения, взвода и роты. Помимо этого для них проводились батальонные боевые учения.

Райдер добавил, что еще один батальон ВСУ приступил к обучению использованию данных БМП примерно две недели назад, а еще один проходит обучение по работе с артиллерийскими установками M109 на том же полигоне. Он уточнил, что в общей сложности два этих подразделения состоят из 710 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что в скором времени табу на поставку Киеву дальнобойных ракет будет снято. Он заверил в том, что данный вопрос уже прорабатывается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заверил в скором снятии табу на поставку Украине дальнобойных ракет
Стало известно о завершении обучения первого батальона ВСУ работе с БМП Bradley
МИД Франции пообещал Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar
Стало известно об обнаружении российской разведкой спецгруппы ВСУ у Кременной
Определены самые востребованные для покупки недвижимости округа Москвы
Захарова высмеяла попытки представить Пушкина французом
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 39,5 тысячи человек
В Белом доме заявили об отсутствии задачи добиваться смены власти в России
Американский офицер предрек Зеленскому судьбу Гитлера
Глава Минобороны Германии оценил инициативу с призывом к миру на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.