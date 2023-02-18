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19:54, 18 февраля 2023Мир

В Британии и США назвали ситуацию на Украине «глобальной войной»

Премьер Сунак и вице-президент Харрис заявили, что на Украине идет «глобальная война»

Фото: Ben Stansall / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис заявили, что на Украине идет «глобальная война» и ее последствия ощущают во всем мире. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьера.

В субботу в Мюнхене Сунак провел встречу с Харрис. По итогам разговора участники пришли к выводу, что конфликт на Украине с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, а также в плане последствий для международных норм якобы представляет собой глобальную войну.

«Премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям [президента России Владимира] Путина», — говорится в документе.

Кроме того, в ходе встречи были подняты вопросы, касательно необходимости активизировать международные усилия, которые нужно направить на оказание помощи Украине.

Ранее Камала Харрис заявила, что США официально установили, что Россия якобы «совершила преступление против человечности» на Украине. По словам американского политика, Вашингтон рассмотрел имеющиеся доказательства действий Москвы на Украине.

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Никита Абрамов
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